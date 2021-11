Lukašenka saabus Poola piirile migrantide juurde, kutsus sakslasi neid vastu võtma ja sarjas poolakaid

„Siin on enamuses inimesed, kes tahavad ühineda oma perekondadega, võtke need inimesed enda juurde. See ei ole Saksamaa jaoks suur koormus. Aga poolakad blokeerivad kõike seda,” lausus Lukašenka riikliku uudisteagentuuri BelTA vahendusel.

Lukašenka teatas, et Poola võimud on korraldanud piiril tapatalgud, et „juhtida tähelepanu kõrvale oma siseprobleemidelt”.

„Siin on erinevaid inimesi. Aga probleem on teil üks, suur, ühine: te lihtsalt sattusite hätta. Ma olen veendunud, et see on ajutine. Meie, valgevenelased ja mina sealhulgas, teeme kõik nii, nagu te soovite, isegi kui see on halb poolakate, lätlaste ja veel mõne jaoks,” teatas Lukašenka. „Kes tahab koju sõita, aitame seda teha. Aga sundima ei hakka. See on teie õigus.”