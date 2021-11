Venemaa kaevandusest leiti üks ellujäänu

„Listvjažnaja kaevandusest leiti elus inimene. Ta viiakse haiglasse,” teatas Tsiviljov, vahendab Interfax.

Venemaa eriolukordade ministri asetäitja Aleksandr Tšuprijan teatas, et ellujäänu on kaevur.

„Meie jaod töötavad nüüd vahetult kaevanduses. Neid on kolm jagu, 17 meest. On olemas esialgsed teated, et nüüd leidsid need inimesed ühe ellujäänud kaevuri,” ütles Tšuprijan telekanalile Rossija 24.

Varem on teatatud, et õnnetuses kaevanduses hukkus 52 inimest, kelle hulgas on kuus päästjat.

Arstiabi on tänase hommiku seisuga vajanud 63 inimest, kellest 13 ravitakse ambulatoorselt. Haiglasse on kokku viidud 60 inimest, sealhulgas 11 kaevanduspäästjat. Suurema osa haiglasse viidute seisund on kerge või keskmise raskusastmega.