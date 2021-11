Päev liikluses: südaöine avarii Ülemiste tunneli suu ees

Täna varahommikul on riigi põhi- ja tugimaanteed märjad. Üle Eesti sajab vihma ja lörtsi, teetemperatuurid on nullilähedased. Transpordiamet hoiatab, et teed on mitmel pool libedad. Sadu hakkab lõppema loode poolt. Samas Kagu-Eestis sajab vihma ja lörtsi terve päev. Hommiku jooksul langevad tee- ja õhutemperatuurid allapoole nulli. Libeduse oht suureneb Lääne-Eesti teedel.