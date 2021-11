Ossinovski kritiseerib: sotsiaaldemokraadid pole oma töös tasemel olnud

"Praegu on olukord selline ja sellel on oma objektiivsed põhjused. /.../ Sotsiaaldemokraatidel on olnud kindlasti keerulised ajad. Viimase kahe aasta jooksul, kui oleme opositsioonis olnud, on olnud lootus, et erakonnal tekib selline tugevam väärtuspakkumine Eesti avalikkusele, see, mille eest me seisame, kuhu suunas me läheme, millisena me Eesti ühiskonda näeme ja kuhu tahame teda viia. Meie hääl ei ole väga selge selles olnud ja see on ka üks põhjus, miks 5. veebruaril erakond valib endale uut juhti," rääkis ta.