Keskerakondlasest abilinnapea Novikov: pealinn liigub madalama sõidukiiruse kehtestamise suunas

“Sellist ühe vitsaga löömist ma ei poolda, et igal pool pealinnas oleks ühtlaselt kehtiv 30 km/h liikumiskiirus, kuid kindlasti läheme seda teed, nagu kogu maailmas, et liikumiskiirusi alandatakse,” ütles Novikov.

Novikov aga rõhutas, et tegu on pika protsessiga, mida tuleb veel arutada. “See toob kaasa palju muutusi, nt foorisüsteemide ja füüsilise ruumi ümber tegemist, vaja on teha põhjalikku eeltööd.”

Vastne Tallinna linnavalitsuse linnaplaneerimise eest vastutav Madle Lippus argumenteeris, et linnaruumi kvaliteedi ning üldise turvalisuse tõstmiseks oleks liikumiskiiruse alandamine tugev argument. “Aeglasem autode liikumine loob esiteks tunnetusliku turvalisuse. Aeglasemat sõidust on ka reaalne kasu, sest õnnetuses saab kokkupõrkes nõrgem osapool vähem kahju, ütles Lippus ning lisas, et siis on autodel vähem müra ja õhusaastet, kui nende sõidukiirust alla tuua.