Lukašenka nõudis, et migrantide äraviimise Valgevenest maksaks kinni Euroopa Liit

„Tahavad lahkuda – palun. Me kogume nad lennujaama. Millegipärast täna lennukit ei saadetud?” küsis Lukašenka täna nõupidamisel, kus arutati konstitutsiooni muutmist, rääkides ära jäänud evalkuatsioonireisist, mis oleks pidanud migrante Iraaki tagasi viima, teatas BelTA Interfaxi vahendusel.

Lukašenkale vastati, et küsimus on seotud reisikulude kinnimaksmisega.

„Siis las eurooplased maksavad. Kah lurjused: „Me oleme raha eraldanud: miljoneid ja tuhandeid...” Ühtki kopikat ei ole siia raha tulnud. Punane Rist on seal ja teised. Seni toidame ja joodame meie neid inimesi, mitte nende arvel. See on neile väga tähtis,” ütles Lukašenka.