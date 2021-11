Slovakkia pandi ränga koroonalaine tõttu kaheks nädalaks lukku

Sulík ütles pärast valitsuse istungit, et kõik toitlustuskohad ja poed on 14 päeva suletud, välja arvatud esmatarbekaupu müüvad poed ja apteegid, vahendab Politico.

„Me kõik soovime ja loodame, et olukord paraneb selleks ajaks,” ütles Sulík. „Me hindame olukorda uuesti kümne päeva pärast.”

Neljas nakatumislaine on tabanud kõige rängemini just Kesk-Euroopa riike, sealhulgas Slovakkia naabreid Tšehhit ja Austriat. Austria kehtestas sellest nädalast täieliku sulgemisseisukorra ja on esimene Lääne demokraatia, mis muudab vaktsineerimise alates veebruarist kohustuslikuks.