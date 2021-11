Poolas vahistati Venemaa heaks spioneerimises kahtlustatu

Poola eriteenistuste minister-koordinaatori pressiesindaja Stanisław Żaryn ütles, et asi on veel uurimisjärgus ja suur osa selle juurdluse materjalidest on salastatud, aga on juba teada, et Radosław S.-i vahistamine on seotud Marcin K. vahistamisega tänavu mais. Ka Marcin K.-d kahtlustatakse tegevuses välisriigi eriteenistuse huvides.