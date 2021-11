Saksamaal lisandus ööpäevaga üle 75 000 uue koroonaviirusega nakatunu

RKI teatel on tänahommikuse seisuga Saksamaal Covid-19 tagajärjel surnud 100 119 inimest. Esimest korda oli uusi nakatunuid ööpäeva jooksul üle 70 000, vahendab ajaleht Die Welt.

RKI sõnul teatasid tervishoiuvõimud 75 961 uuest nakatumisjuhtumist 24 tunni jooksul. Nädal tagasi oli see näitaja 65 371. Seitsme päeva nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on 419,7, mis on samuti pandeemia algusest alates suurim. Eile oli see näitaja 404,5 ja nädal tagasi 336,9 (eelmisel kuul 110,1).

24 tunni jooksul registreeriti Saksamaal 351 koroonasurma. Nädal tagasi oli neid 264.

Seitsme päeva jooksul hospitaliseeritute arv 100 000 elaniku kohta oli eile RKI teatel 5,74 (teisipäeval 5,60). See number mängib Saksamaal põhirolli koroonaolukorra hindamisel. Karmimate piirangute kehtestamisel on piirväärtusteks seatud 3, 6 ja 9.

Saksamaa tööandjate organisatsiooni esimees Rainer Dulger teatas, et on avatud üleülduse vaktsineerimiskohustuse kehtestamisele. Dulger ütles Rheinische Postile, et ollakse dialoogi ja veenmise poolt ja vaktsineerimiskohustus ei ole parim lahendus, aga seda ei tohi välistada.

Saksamaa ühe suurema koroonakolde, Baieri liidumaa siseminister Joachim Herrmann on vaktsineerimiskohustuse poolt. „Kui me vajalikku vaktsineerimiskvooti vabatahtlikul alusel saavutada ei suuda, on vaktsineerimiskohustus seni ainus tee,” ütles Herrmann Neue Osnabrücker Zeitungile.

Vaktsineerimiskohustuse poolt võttis telekanalis ARD sõna ka roheliste Bundestagi fraktsiooni kaasesimees Katrin Göring-Eckhardt, kelle sõnul ei aita see kohe, aga aitab hiljem. Göring-Eckharti sõnul on kohustuslik vaktsineerimine karm otsus, aga ta ei põrku selle ees tagasi.