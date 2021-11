Tallinna abilinnapea Madle Lippus: kesklinnas võiks autode sõidukiiruse piirata 30 km/h

Tallinna uues linnavalitsuses linnaplaneerimise eest vastutama hakkav Madle Lippus (sotsiaaldemokraatlik Erakond) ütles ERR-ile, et pealinnas võiks langetada sõiduautode liikumiskiiruse 30 kilomeetrini tunnis. Samuti tuleb autode arvelt anda ruumi juurde jalgratturitele ja jalakäiatele ning Mustakvi tee läbimurret pole üldse vaja.

Suur argument on üldine turvalisus. Aeglasem autode liikumine loob esiteks tunnetusliku turvalisuse. Aeglasemat sõidust on ka reaalne kasu, sest õnnetuses saab kokkupõrkes nõrgem osapool vähem kahju. Lisaks on autodel vähem müra ja õhusaastet, kui nende sõidukiirust alla tuua. Ka ei vähene aeglasema sõidu puhul oluliselt linnas distantsi läbimise kiirus, vähemalt enamik uuringuid nii näitab. Nii mõeldes polegi ühtegi head argumenti, miks mitte kehtestada sõidukiiruse piiranguks 30 kilomeetrit tunnis.