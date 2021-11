VIDEO | Kiik: praegu piiranguid ei leevendata. Selleks peaksime olema veendunud, et viiruse leviku langustrend püsib

“Ühiskond on täna avatud, meil ei ole selliseid laiaulatuslikke rangeid meetmeid, sisuliselt kõik inimesed saavad käia koolis, tööl, toidupoes. Viimases tuleb tõesti mask ette panna, kuid see pole palju küsitud keset globaalset pandeemiat,” ütles minister Kiik ning lisas, et vaktsineerimistõendiga on ligipääs kõigile üritustele ja tegevustele tagatud.

Samas hoiatab Kiik, et langustrendi hoidmine on meie kõigi enda kätes. Eriti, kuna Euroopas on olukord koroonaviirusega siiski üldiselt keeruline. “Tegelikult mõned Euroopa riigid valmistuvad viiendaks laineks. Aga see, kas Euroopa Liidus need nakatumise numbrid lähevad veel üles nädal aega, kaks nädalat, kuu aega – tegelikult aus vastus on, et seda täpselt ei tea keegi,” ütles Kiik, lisades, et olukord muutub kiiresti.