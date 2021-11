Reformierakonna reiting on vabalanguses. Ligi: praegustel ministritel napib temperamenti ja vilumust

“Asi, mida tõesti oluliselt parandada saab, on seekord ennekõike tõesti kommunikatsioon,” ütles Ligi Kaja Kallase valitsust kommenteerides. Ligi lisas, et ministritel on ju erinevalt riigikogust alati eeter olemas, et välja paista, nähtav olla ja asju seletada.

“Eetris domineerivad pseudoteemad ja oluline jääb varju,” sõnas Ligi. “Tegelikult oleks päris häid asju ette näidata: isegi deltatüvele on raskusi tekitatud, kusjuures elu on avatud, eelarve on sügavast mudast välja ronimas ja mitu populaarset rumalust on suudetud tagasi lükata,” ütles Ligi ning nentis, et kui neid asju pole ei näha ega kuulda, siis pole neid olemaski.