Helsingis leiti prügikastist vaipa keeratud Eesti mehe laip. Üks kahtlusalune on tema elukaaslane

Naabrid rääkisid ajalehele Ilta-Sanomat, milline ebameeldiv olukord neil laupäeval tekkis.

Naabruses teises majas elav mees läks hommikul prügi välja viima. Naabrimees märkas, et tavaline umbes 700-liitrine must prügikast on täis veriseid riideesemeid, tekke ja muud sellist.

Ka prügikasti taga laudseinal oli näha punaseid plekke.

Naaber ei teadnud veel sel hetkel, et riiete all on surnukeha. Südmuste käigust rääkis Ilta-Sanomatele laiba leidnud mehe naine.

„Minu mees oli ärritunud, et miks on meie majaühistu prügikast jälle täis teiste prügi. Ta käis ka teistelt naabritelt küsimas, kas verised riided on nende omad. No ei olnud. Mees tormas siis hingetäiega naabermajja, et nüüd on lõpp sellel meie prügikasti kasutamisel,” rääkis naine.

Prügiviha asendus veelgi ebameeldivama olukorraga.

Naise sõnul märkas mees, et maja veranda uks oli praokil ja kõik kohad olid verd täis. Naabrimees otsustas, et ei lähe kaugemale ja helistab häirekeskusse.

Kell oli sel hetkel umbes 9.15. Naabrite sõnul olid politsei ja kiirabi kohal umbes kümne minutiga.

Politsei on nimetanud mõrva tooreks ja julmaks.

Teised naabrid rääkisid Ilta-Sanomatele, et mõrvamajas toimus rahutu elu.

Naabrite sõnul elas tapetud umbes 40-aastane mees majas üürilisena umbes paar aastat.

Mõrvamajas elas ka 28-aastane Põhja-Soome Kainuu maakonnast pärit naine, kes on mõrvas kahtlustatuna kinni peetud. Lisaks temale kahtlustatakse mõrvas 27-aastast meest.

Naabrite sõnul oli 28-aastasel naisel ja ohvril omavahel suhe. Ilta-Sanomate andmetel elasid nad paarina koos.

Seni ei ole teada, milline oli 27-aastase mehe täpne suhe ohvriga, aga politsei on teatanud, et tegemist ei ole võhivõõrastega. Nii iseloomustas politsei ka ohvri ja kahtlusaluse naise suhet.

Ohver oli naabrite jutu ja avalike andmete põhjal pärit Eestist. Naabrite sõnul oli ta väga rahuliku olemisega.

„Teda oli tihti näha seal trepil suitsetamas ja sai möödaminnes tervitatud. Ta paistis väga vaikse ja korralikuna,” ütles üks naabritest.