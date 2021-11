VIDEO ja BLOGI | Härma olukorrast pandeemias: Euroopale prognoositakse väga rasket talve

"Maskide kandma saamine on Eestis olnud raskem, ent uuringud näitavad, et maskide kandjatel vähendab see nakatumise tõenäosust poole võrra," ütles terviseameti peadirektori kohusetäitja Mari-Anne Härma pressikonverentsil.

"On vaieldamatult selge, et haiguse raskest vormist ja surmast päästmisel on vaktsiinist väga palju kasu," ütles Härma kaitsepookimise kohta. Ta lisas, et terviseamet toetab meetmete jätkamist, sest see on toonud nakatumise vähenemise ja haiglakoormuse kahanemise: "On oluline, et Eesti oma strateegiat ei muudaks, et olukord säilis."

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik (Keskerakond) tõi välja, et Eesti ei ole enam nakatumise poolest maailma tipus. Ta tõi välja viis peamist põhjust, miks on nakatumine langenud: kaitsesüstid, nii esimesed, teised kui ka tõhustusdoosid; ohutaju tõus ja vastutustundlik käitumine; meetmed ja järelevalve; kiirtestimine koolides (saadi kätte palju positiivseid õpilasi-õpetajaid, saime nakkusahelad katkestada); distantsõppe rakendamine teatud piirkondades.

"Kui peame meetmetest kinni, ei ole vaja täielikku sulgemist, lockdown'i," ütles minister. Ta lisas: "Lähenemas on advendiaeg. Selle juures on hästi oluline, et saaksime mõelda jõuluajal positiivseid, helgeid mõtteid. See tähendaks, et ei peaks muretsema lähedaste tervise pärast, et saaksime puhata. See sõltub sellest, kas suudame hoida meile edu toonud käitumisjooni."

Samuti pressikonverentsi osalenud sotsiaalministeeriumi asekantsler Kalle Killar andis mõista, et enne 21. oktoobrit Covid tõendi muretsenud inimesed, kes soovivad reisida, peaksid nüüd oma tõendit uuendama. "Kes ei plaani minna reisima, ei pea kiirustama. Siseriiklikult kehtib tõend edasi kuni vaktsineerimise lõpuni," ütles Killar.