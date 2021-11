Sada aastat ootust lõppes: Rootsi esimeseks naispeaministriks tõusis Magdalena Andersson

„Tema oskused selle ülesande jaoks on hästi teada ja neid respekteeritakse kõigis poliitilistes leerides,” kommenteeris sotsiaaldemokraatide parlamendifraktsiooni juht Annelie Karlsson enne hääletust. „Eelkõige pärast seitset aastat Rootsi rahandusministrina. Magdalena Anderssoni näol saab Rootsi peaministri, kes ei kõhkle ütlemast nii, nagu on, ja tegemast, mida on vaja.”

„Kuigi naistel on olnud lubatud hääletada sada aastat, et ole ühtki naist varem peaministriks valitud,” ütles sõltumatu parlamendiliige Amineh Kakabaveh. „Feminism ütleb alati, et tüdrukud ja naised on täisväärtuslikud inimesed, kellel on samad võimalused kui meestel ja poistel.”