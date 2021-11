Liina Kersna: Aab hoiatas, et võime kiirustatud testihanke eest trahvi saada

Riigikogu liikmete küsimustele vastasid infotunnis riigihalduse minister Jaak Aab, haridus- ja teadusminister Liina Kersna ning siseminister Kristian Jaani.

Kiiruga tehtud leping võib haridusministeeriumile trahvi tuua

Isamaa fraktsiooni esimees Helir-Valdor Seeder küsis infotunnis haridusminister Liina Kersnalt esimesena koolidesse kiirteste tarninud SelfDiagnosticsi ettevõtte kohta, kelle toodete võimalikke puudujääke terviseamet parasjagu uurib. Seeder viitas, et ettepanek koolides testimisi korraldama hakata tehti juba märtsis, kuid reaalsuseks sai see novembris.

“Nii et seitse kuud, aga otsustamiseks kümme minutit ja kogu see esimene hange läks täielikult aia taha: 3 miljonit eurot üle turuhinna. Mitmed ettevõtjad, kes oleks võimelised olnud ja soovinud osaleda seal, need välistati,” rääkis Seeder. “Minu küsimus on: miks ei suutnud terve seitsme kuu jooksul valitsus rakendada seda ja ette valmistada korralikult seda testimist ja testide hanke läbiviimist?”

Haridusminister Liina Kersna hinnangul on kiirtestimine koolides edulugu, kuna kolme nädalaga tuvastati pea 2300 positiivset tulemust ja nakatumine koolides on oluliselt vähenenud.

Kersna tõdes, et leping SelfDiagnosticsiga tehti kiirustades, samas polnud ministri väitel selles protsessis midagi õigusvastast. “Läbirääkimistega, välja kuulutamata hange on erandkorras võimalik, see on seaduses lubatud võimalus,” rääkis Kersna.

“Ministeeriumi juristide ja hankespetsialistide hinnangul oli see antud hetkel põhjendatud. Aga kui takkajärgi selgub, et see ei olnud põhjendatud, siis ka kolleeg Jaak Aab kirjutas mulle [loe kirja siit -toim] ja andis teada, et siis peab ministeerium maksma selle eest suurusjärgus 1200 eurot trahvi,” jätkas Kersna.

PPA loodab kärpida täitmata töökohtade arvelt

Sotsiaaldemokraat Ivari Padar küsis riigikogu infotunnis siseminister Kristian Jaanilt, mis tagajärgi toob see, et politsei- ja piirivalveamet peab järgmisel aastak kokku hoidma 3,5 miljonit eurot.