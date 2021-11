GRAAFIK | Reformierakonna reiting on vabalanguses. Vaata, kuidas on erakonna toetus Kaja Kallase valitsuse ajal kukkunud

Ja kuna ilmselt ootus sureb viimasena, siis suutis Reformierakond oma kõrget toetusprotsenti hoida kevadeni (mais oli toetusprotsent 31). Sellega said helgemad ajad mööda ning nüüd oleme saanud olla tunnistajateks erakonna reitingu vabalangusele. Kui oktoobris pidi Reformierakond alla vanduma EKREle, siis novembris lükkas Keskerakond Reformierakonna juba kolmandale kohale.

Tõenäoline on ka, et Reformierakonna reitingu põhi ei ole veel käes ning veel on minna. Elame, näeme.