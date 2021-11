Wisconsini jõuluparaadi rammimise kuuenda ohvrina suri 8-aastane poiss

Politsei sõnul sõitis Brooks siksakitades, et tabada nii palju inimesi kui võimalik, vahendab BBC News.

Surnud poiss oli kaheksa-aastane Jackson Sparks, kes jäi Brooksi auto ette koos oma 12-aastase venna Tuckeriga. Jackson osales jõuluparaadil koos oma pesapallimeeskonnaga. Pühapäeval tehti talle ajuoperatsioon ja öeldi, et tervenemiseks on vaja imet. Vennal Tuckeril on koljuluumurd, aga tema puhul oodatakse paranemist.