WHO: kevadeks võib Euroopa regioonis koroonaviiruse tõttu surra veel 700 000 inimest

Kopenhaagenis baseeruv WHO Euroopa haru viitas kasvavatele tõenditele kaitse kahanemise kohta viiruse eest ja sellele, et tänu vaktsiinidele on haiguse kulg kerge, ning teatas, et tõhustusdoosi manustamine kõige haavatavamatele inimestele peab olema prioriteet, vahendab Associated Press.