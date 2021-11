Vangerdus: ministeerium leidis õpilaste kiirtestimisel uue partneri, terviseametiga maadlev firma jäetakse kõrvale

Novembri alguses alustati õpilaste massilise kiirtestimisega, et peatada koroonaviiruse laialdane levik koolides. Tänaseks on kiirtestid andnud õppehoonetes 2300 koroonapositiivset vastet. Vahetult pärast õpilaste masstestimise algust selgus, et haridus- ja teadusministeeriumi valitud kiirtestide tarnijal, SelfDiagnostics OÜ-l, võib esineda teatud puudusi, mida hakkas uurima ka terviseamet.

Tänaseks on terviseamet ettevõtte suhtes algatanud juba kaks järelvalvemenetlust. "Meie kahtlused on seotud kasutusjuhendis olevate väidetega, mille kohaselt võib professionaalseks kasutamiseks mõeldud testi teha inimene ise. See ei ole kooskõlas professionaalseks kasutamiseks mõeldud testi sihtotstarbega. Küsimusi on ka tekkinud testide tootmise, pakendamise ja ümberpakendamise osas," selgitas terviseameti meditsiiniseadmete osakonna juhataja Tagne Ratassepp Delfile.