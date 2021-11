ERISAADE | Miks nii palju kära koolides kasutatavate kiirtestide ümber? Mario Kadastik annab aru

Erisaates selgub ka, et peagi öeldakse välja, kes võtab mainitud firmalt teatepulga üle. Teise hanke võitja on valitud.

Mis puutub praegusesse lepingusse, siis SelfDiagnostics on terviseameti hambus. Hiljuti alustati järjekorras juba teist järelvalvemenetlust. "Meie kahtlused on seotud kasutusjuhendis olevate väi(de)tega, mille kohaselt võib professionaalseks kasutamiseks mõeldud testi teha inimene ise. See ei ole kooskõlas professionaalseks kasutamiseks mõeldud testi sihtotstarbega. Küsimusi on ka tekkinud testide tootmise ja (ümber)pakendamise osas," sõnas terviseameti meditsiiniseadmete osakonna juhataja Tagne Ratassepp kirjalikus vastuses Delfi päringule.

Kadastiku sõnutsi kuulis ministeerium kogu segadusest meedia vahendusel. Tema teada on probleem lihtsalt pakenditel ja infolehtedel olevate detailidega. Tema sõnutsi pole tegu sisulise, vaid protseduurilise küsimusega. Kadastik ütleb, et lastele on mainitud kiirtestid ohutud. Üldjuhul tuvastavad need ka ära, kui õpilane on nakatunud.