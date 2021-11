Merkeli abikaasa: mõned sakslased on liiga laisad, et end vaktsineerida lasta

Sauer ütles eile La Repubblicale, et teda hämmastab, et Saksamaa elanikkonnast on koroonaviiruse vastu vaktsineeritud vaid 68%, vahendab Politico.

„On hämmastav, et kolmandik elanikkonnast ei järgi teaduslikke avastusi,” ütles Sauer, kes on tunnustatud kvantkeemik, visiidil Torinosse , kus ta sai teaduste akadeemia välisliikme diplomi.

„Teine osa on inimesed, kes järgivad isiklikku veendumust, teatud ideoloogilist reaktsiooni sellele, mida nad peavad vaktsineerimisdiktaruuriks. See puudutab kõiki haridustasemeid kõrgest madalani, sealhulgas akadeemilisi inimesi, arste ja teadlasi,” lisas Sauer.

„Lähemal vaatlusel on Ühendriikides sarnane vaktsineerituse tase, aga seal saab seda seletada sellega, et mõnedes osariikides on kubernerid, kes on teinud vaktsineerimisvastast kampaaniat,” ütles Sauer.