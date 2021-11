Austria eestlane: vaktsiininõuet väga ei usuta. Kui riik jõuluks kinni jääb, oleks see kohalikele suur põnts

Ehkki alguses pidid liikumispiirangud kehtima vaid kriisipiirkondade vaktsineerimata elanikele, tegi valitsus peagi uue kannapöörde ja sulges sellest nädalast kõik restoranid, baarid, juuksurisalongid, teatrid ja enamiku poodidest. Inimestel kästakse valdavalt kodus püsida. Piirangud kestavad esialgu 12. detsembrini, lisaks lubab valitsus veebruarist kehtestada üldise vaktsineerimiskohustuse.

22-aastane Ulrika sattus karantiini juba mõni päev enne uute piirangute kehtestamist. „Seega minu päevaplaan nii suures osas ei muutunud, aga ega siin keegi väga õnnelik nende piirangute üle ei ole,” rääkis Ulrika. „Siin pandi näiteks terve november jõuluturgusid püsti, kogu linn valmistus jõuluhooajaks, aga nüüd lockdowniga seoses on kõik katki ja põhimõtteliselt pool detsembrit ei saa midagi toimuda. Põhimõtteliselt on lubatud käia poes, esmatarbevajadusel. Või siis sportimiseks või vaimse tervise jaoks, aga niisama välja minna ei tohi.”

Koolid jätkavad siiski õppetööd, aga selle korraldus ja koduõppe määr on iga õppeasutuse enda otsustada. „Piirangud ja meetmed on ka koolides võimalikult karmid, et olukord halvemaks ei läheks,” ütles Ulrika.

Austria meedia teatel toimusid nädalavahetusel meeleavaldused ka Linzis, kuid Ulrika elukohas neist kuulda ei olnud. „Tean, et minu enda lähikondlased siin eriti õnnelikud ei ole,” kommenteerib eestlanna kohalike elanike suhtumist valitsuse hiljutistesse otsustesse. „Eriti veebruaris tuleva vaktsiinikohustuse puhul väga ei usuta, et see ka täide viiakse. Tean ka inimesi, kes ütlevad, et nemad mingil juhul ei vaktsineeri, isegi kui see kohustus tuleb.” Seni pole vaktsiinikohustuse täpsete eeskirjade ja võimalike karistuste kohta siiski täpsemaid detaile avaldatud.