Looduslähedane stiil, maalähedased toonid ja matt mööbel – kuidas kujundada kööki populaarseid trende kombineerides?

Mille poolest erinevad brilliant noble matt ja noir? Esimest akrüülpinda saab kasutada mööblifassaadina – see on lihtne ja kergesti kasutatav materjal, mis võimaldab projekti hõlpsat teostust ja sealjuures on tootmiskulud kuni 60% väiksemad kui värvitud elementide puhul. RAUVISIO noir on seevastu HPL-laminaat. Mõlemad pinnad on siidiselt siledad, puudutades meeldivad ning loomulikult ei jäta sõrmejälgi. Oluline on see, et kollektsioonid täiendavad teineteist suurepäraselt värvide poolest, nii et saate ise otsustada, millist materjali soovite konkreetses kohas kasutada. Need on kaunid, kuid samas ka funktsionaalsed lahendused, mis annavad teile täieliku kujundusvabaduse.