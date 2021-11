Lapsena katsekorras Taani viidud gröönimaalased nõuavad nüüd hüvitist

„Me ei saa juhtunut muuta. Aga me võime võtta vastutuse ja vabandada nende ees, kelle eest me oleksime pidanud hoolitsema, aga ei suutnud seda teha,” ütles Frederiksen.

Üks lastest, Helene Thiesen, ütles, et vabandus tähendas tema jaoks kõike.

Gröönimaa on Taani autonoomne territoorium. Kopenhaageni ajada on senini Gröönimaa välissuhted ja riigikaitse. Kehtib Taani kroon ja Gröönimaa saab igal aastal Taanist suurt rahalist toetust.

1951. aastal otsustasid Taani võimud, et üks viis Gröönimaa moderniseerimiseks võiks olla uut tüüpi gröönimaalase loomine.

Tollal seitsmeaastane olnud Thiesen ütles, et tema ema, kes jäi pärast isa surma kolme lapsega üksi, ütles talle, et Taani on „nagu paradiis ja ei pea kurb olema”.