Jaak Aab süüdistab Peeter Ernitsat laimus: ta võiks EKRE ministritelt uurida, kuidas toetusi küsiti

Kuus nimelt kandideeris Keskerakonna nimekirjas, ent pärast valimisi otsustas ta teiste poliitiliste jõududega koostööd teha. Ta liitus koos kahe Isamaa saadikuga hoopis valimisliidu Sinu Elva vald ja Reformierakonna moodustatud koalitsiooniga. Algselt oli Kuus lubanud toetada Isamaa, EKRE ja Keskerakonna võimuliitu, ent see lagunes juba volikogu esimehe valimise katsel.

Eile kirjutas Delfi sellest, kuidas Ernits kahtlustas Kuusi Keskerakonna nimekirja meelitamises Jaak Aabi mõjutustegevust. See olla seotud Kuusi firma poolt Maaelu Edendamise Sihtasutusest (MES) saadud laenuga. Kuusi ümberveenmise puhul kahtlustas Ernits sarnastel põhjustel praegust maaeluministrit ja aastakümneid Elva kohalikus poliitikas tegutsenud Urmas Kruuset.

Kruuse reageeris eile Ernitsa esitatud kahtlustele hämminguga ning ütles, et algne koalitsioon ei saanud enda koos hoidmisega hakkama: "Osad saadikud said aru, et senise seltskonnaga ei saa edasi minna."

Kruuse suhtumist peegeldas täna ka keskerakondlasest riigihalduse minister Jaak Aab, kes ütles Delfile: "Ta võiks oma EKRE ministrite käest küsida, kuidas neid toetusi küsiti." Nagu Kruusegi, ei tee Aab Kuusiga poliitika teemal suhtlemisest suurt numbrit: "Muidugi tunnen Sulev Kuusi ja tunnen teda varasemast." Tema sõnul oli Kuusi Keskerakonna nimekirja tulemine viimase enda enda ja kohalike keskerakondlaste algatus.

"Need süüdistused – see on otseselt laim," lausus Aab. Nagu Kruusegi, ütles ta, et Ernits peaks endale otsa vaatama. Ta lisas: "Jah, suheldes oleme ikka rääkinud üldisest maaelupoliitikast, aga konkreetsetest toetustest ja laenudest pole kunagi juttu olnud. See on täiesti jabur ja see pole isegi kunagi minu valdkond olnud."