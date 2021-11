Kreml: Ukrainasse juba saabuvad USA ja NATO relvastus ja nõuandjad

Kremli esindaja teatas ka, et Moskva ei haudu mingisuguseid plaane kellegi ründamiseks. „Me oleme kõige erinevamatel tasemetel juba korduvalt teatanud, et Venemaa ei kavatse kedagi rünnata, Venemaa ei haudu mingeid agressiivseid plaane ja on täiesti vale vastupidist väita. Ja täiesti vale on seostada Vene Föderatsiooni relvajõudude ümberpaiknemisi meie maa territooriumil selliste plaanidega. See ei ole nii,” ütles Peskov.