Hollandis jätkusid mitmetes kohtades koroonarahutused ja vahistati hulk inimesi

Zwolles vahistas politsei 13 inimest. Linnapea Peter Snijders oli juba varem rahutusi kartes eriolukorra välja kuulutanud. Inimesi vahistati ilutulestikuvahendite omamise või selle tõttu, et neil ei olnud isikut tõendavat dokumenti ette näidata, vahendab Hollandi ringhääling NOS.

Omavalitsus teatas, et on signaale selle kohta, et inimesed tahavad minna Zwolle kesklinna rahutusi õhutama, mitte meelt avaldama. Linnapea Snijders kutsus inimesi mitte kesklinna minema.