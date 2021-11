CNN: USA kaalub täiendavalt relvade saatmist Ukrainasse

Ukraina on hoiatanud avalikult, et sissetung võib toimuda juba jaanuaris. Võimalik USA „surmava abi” pakett võib allikate sõnul sisaldada uus tankitõrjerakette Javelin ja miinipildujaid.

Kaalumisel on ka õhutõrjesüsteemid nagu raketid Stinger ning USA kaitseministeerium avaldab survet, et osa tehnikast, mis oleks pidanud minema Afganistani, näiteks helikopterid Mi-17, läheksid Ukrainasse. Mi-17 on Venemaal toodetud helikopter, mida ameeriklased ostsid afgaanidele kinkimiseks. Pärast Afganistanist väljatõmbumist ei ole Pentagon osanud nendega midagi peale hakata.

Administratsioonis on siiski ka neid, kes on mures, et Venemaa peaks Stingerite ja helikopterite Ukrainasse saatmist suureks eskalatsiooniks. Ja kuigi ollakse valmis saatma sõjalisi nõuandjaid regiooni, ei ole selge, kas nad läheksid Ukrainasse endasse, teatasid allikad.

Erukolonelleitnant Cedric Leighton ütles CNN-ile, et tankitõrjeraketid Javelin on üsna efektiivsed tankide T-80 vastu, mida Venemaa Ukraina vastu koondab, aga ta märkis, et lisaabi Ukrainale tekitaks kahtlemata pingete edasise suurenemise ohu.

Samal ajal on USA Euroopa liitlastega arutanud uut sanktsioonide paketti, mis hakkaks kehtima, kui Venemaa Ukrainasse sisse tungib, teatasid allikad.

Valge Maja pressisekretär Jen Psaki ütles eile ajakirjanikele, et administratsioon on mures ning laialdaselt suhelnud Euroopa liitlaste ja partneritega, sealhulgas Ukrainaga. Psaki lisas, et USA on arutanud Ukraina teemat ja USA-Vene suhteid ka Venemaa ametnikega. USA staabiülemate ühenkomitee esimees, kindral Mark Milley rääkis eile telefoni teel Ukraina relvajõudude juhataja, kindralleitnant Valeri Zalužnõiga.

USA on juba nädalaid jaganud luureandmeid NATO partnerite ja Euroopa liitlastega Venemaa vägede liikumise kohta Ukraina piiri lähistel. Need teavitamised on läinud häiretaseme ja üksikasjalikkuse poolest palju kaugemale kui varem, teatasid USA, Euroopa ja Ukraina allikad.