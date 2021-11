Wisconsinis jõuluparaadi ramminud meest ootavad tahtliku tapmise süüdistused

Ohvrite hulgas on Milwaukee Tantsivate Vanaemade (Milwaukee Dancing Grannies) grupi liikmed, kes on linna paraadidel tavalised esinejad.

Kümned inimesed on endiselt haiglas. Politsei teatel viidi ohvrid kuude piirkonna haiglasse. Nende hulgas oli 18 last. Mõnedel lastel olid tõsised peavigastused ja luumurrud. Kümme last tuli paigutada intensiivraviosakonda.