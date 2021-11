Autojuhid, olge valvsad! Jäiteoht suureneb

Keskpäeval jääb hääbuva pöörise ümber sajupilvi ning järk-järgult ka tuult vähemaks. Ka taevasse ilmub enam selgemaid laike. Lääne-Eestis on õhutemperatuur valdavalt plusspoolel, idas domineerivad miinuskraadid.

Õhtul on idapoolses Eestis üksikuid sajuhooge, peamiselt lumena. Suurem osa Eestist on sajuta ning mitmel pool on selgimisi. Läänekaarde pöördunud tuul on sisealadel rahulik, rannikualadel puhangulisem.