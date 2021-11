VIDEO | Bulgaarias hukkus bussipõlengus vähemalt 45 inimest

Pääsenutel on näo ja ülemiste hingamisteede põletused. Samuti on põletusi kätel ja rebendeid, teatas Pirogovi haigla juht, professor Maja Argirova.

Pääsenutel on tõsised traumad, nad on kaotanud sugulasi ja lapsi. Nad hüppasid välja bussi akendest, teatas Argirova. Haiglasse saabusid nad pärast kella kolme.

Sündmuskohale saabunud siseminister Bojko Raškov ütles BTV-le, et ohvrite surnukehad on täielikult põlenud.

Bulgaaria riikliku uurimisteenistuse direktor Borislav Sarafov ütles BTV-le, et katastroofi põhjuste juurdlus on veel väga varases faasis, aga töötatakse kahe versiooniga: inimlik viga või tehniline rike.

Fotol on näha, et buss on ramminud teepiiret: