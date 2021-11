Täna on oodata nii tuult kui ka lund, lörtsi ja vihma

Täna muutuvad liiklustingimused talviseks. Madalrõhkkond liigub Botnia lahe äärest üle Soome Eesti kohale. Kesköö paiku jõudis tihe lörtsisadu saartele ja Loode-Eestisse ning liigub edasi sisemaa suunas ja tuleb alla enamasti lumena. Eesti idaossa jõuavad lumepilved alles vastu hommikut ja seal on sadu võrdlemisi nõrk. Puhub tugev edela- ja lõunatuul, saartel pöördub loodesse. Õhutemperatuur on öö hakul -1..-4, saartel ja läänerannikul 0..+3 kraadi, hommikuks tõuseb, kuid jääb idapoolsetes maakondades ikka miinuspoolele. Päeval saab tihedam sadu läbi, Lääne-Eestis sajab kohati veidi lörtsi ja vihma, ida pool laiguti lund. Tuul pisitasa nõrgeneb, pöördub Lääne-Eestis loodesse, Ida-Eestis puhub ikka lõunakaarest. Õhutemperatuur on -1 kraadist Eesti idaosas +2 kraadini Lääne-Eestis, saarte rannikul on kuni +4 kraadi.

Kolmapäeval liigub uus madalrõhkkond Norra loodeosast üle Soome Peterburi taha. Edelatuul paisub tugevaks ja ööks lisandub meile loodevoolus niiskust. Sajuhooge on enam Põhja- ja Ida-Eestis ning tulevad alla lörtsi ja lumena, rannikul ka vihmana. Õhutemperatuur on öö hakul 0..-5, saartel ja läänerannikul +1..+5 kraadi, pärast keskööd tõuseb ja hommik on ka idapoolsetes maakondades juba üle 0 kraadi. Päev tuleb selgema taevaga, üksikud sajuhood lörtsi ja vihmana on tõenäolised põhiliselt Eesti idaservas. Puhub tugev lääne- ja loodetuul, õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on +3..+7 kraadi.

Neljapäeval on järgmine madalrõhkkond Skandinaaviast Soome poole liikumas ja tõstab meil lõuna- ja edelatuule uuesti tugevaks. Toob soojema õhumassi. Õhutemperatuur on öö hakul 0..-4, Eesti lääne- ja lõunaservas +2..+7 kraadi, pärast keskööd tõuseb ja on hommikul kõikjal üle 0 kraadi, päev tuleb +4..+8 kraadiga. Sadu on enamasti nõrk, öösel sajab põhiliselt rannikulähedastel aladel lörtsi ja vihma, päev tuleb üle Eesti niiske, vahetevahel sajab vihma.