Kreml: teated Venemaa sissetungist võivad olla kattevarjuks Kiievi agressiivsetele kavatsustele

Vastuseks palvele kommenteerida Lääne ja Ukraina meedia uudiseid, et Venemaa valmistab ette sõjalist sissetungi Ukrainasse, ütles Peskov: „Me näeme, et käib eesmärgipärane informatsiooniline kampaania.”

„Pingete õhutamine on katse esitada Vene Föderatsiooni poolena, kes ohustab reguleerimisprotsessi. Ja loomulikult ei saa välistada, et see on kamuflaaž agressiivsete kavatsuste varjamiseks, mis võivad aset leida Kiievis, peetakse silmas agressiivseid (kavatsusi) soovi näol lahendada (Ukraina) kaguosa probleem jõumeetoditega,” ütles Peskov.