Tallinna erinevatesse linnaosadesse tulevad kogukonna toidukapid

"Kui vaadata keskerakonna ja sotside koalitsioonilepingut, siis seal on välja toodud punkt, kuidas on oluline vähendada toidu raiskamist ja toitu abivajajatele lihtsamini kättesaadavaks teha," ütles Tallinna abilinnapea nõunik Natalie Mets.

Tallinnasse Kalamajja paigaldatud kogukonna külmik eemaldati, kuna sotside leping koostööpartneriga lõppes, kuid sotsid lubavad peagi püsti panna taoliseid külmikuid mitmetesse erinevatesse linnaosadesse. "Kui kõik läheb plaanipäraselt, siis peagi on linnas paljudes kohtades kogukonnakülmkapid olemas," ütles Mets.

Kui sügise hakul sotsiaaldemokraadid kogukonna toidukappi püsti panid, siis hakkasid sotsiaalmeedias ringlema fotod hooldamata toidukapist ning tunti muret, kas seal toidu hoiustamine on ikka hügeeniline.

Tollal vastas Natali Mets, et ka nemad märkasid sotsiaalmeedias, et keegi on kapil sildi ära kiskunud ja riiulid ümber ajanud. "Käime külmkappi igapäevaselt kontrollimas, lapid ja puhastusvahendid kaasas. Kui vaja, siis puhastame riiuleid:"