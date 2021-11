Bloomberg: USA on jaganud luureandmeid Vene vägede valmistumise kohta kiireks ja ulatuslikuks sissetungiks Ukrainasse

Neid luureandmeid on viimase nädala jooksul edastatud NATO liikmetele, et tõendada Putini võimalikke kavatsusi ja toetada üha palavikulisemaid diplomaatilisi jõupingutusi sissetungi ärahoidmiseks. Ameeriklaste hinnangul võib Putin kaaluda sissetungi järgmise aasta alguses.

USA luureandmete järgi on stsenaarium selline, et Vene väed tungivad Ukrainasse Krimmist, üle Vene-Ukraina piiri ja ka Valgevene kaudu. Umbes sada pataljonisuurust taktikalist gruppi – potentsiaalselt 100 000 sõdurit – peaksid läbi viima operatsiooni keerulisel maastikul ja külmades tingimustes, hõivama suure territooriumi ja olema valmis potentsiaalselt pikaajaliseks okupatsiooniks.

Kaks allikat ütlesid Bloombergile, et umbes pool taktikalistest gruppidest on juba positsioonidel ja igasugust sissetungi toetataks ka õhust.

Kahe allika sõnul on Moskva teenistusse kutsunud ka kuni kümneid tuhandeid reserviste, mis on pärast Nõukogude Liidu lagunemist enneolematu. Reservistide roll oleks allikate sõnul territooriumi kindlustamine hilisemas faasis pärast seda, kui taktikalised pataljonid on tee sillutanud. Mingit avalikku reservistide teenistusse kutsumist ei ole Venemaa välja kuulutanud.

Üks allikas ütles, et USA on jaganud informatsiooni ka eksponentsiaalselt kasvanud Kiievi-vastase desinformatsiooni ohu ning selle kohta, et Moskva on värvanud agente, et püüda Ukrainat sisemiselt destabiliseerida.

Putin eitas eelmisel nädalal igasuguseid kavatsusi Ukrainasse sisse tungida, aga tervitas häireseisundit kui tõendit, et tema tegevus on pälvinud USA ja tema liitlaste tähelepanu. Putin süüdistas USA-d selles, et viimane ei võta Venemaa punaseid jooni Ukraina asjus piisavalt tõsiselt.

USA ja teised ei ütle, et sõda on kindel või et nad teavad kindlalt, et Putinil on tõsi taga. Allikate sõnul on tõenäoline, et ta ei ole veel otsustanud, mida teha.

Allikate sõnul on aga Putin positsioonidel, kui ta tahab rünnata, ja kuigi Vene väed aprillis tagasi tõmbusid, jätsid nad tehnika maha, mis muutis vägede uue koondamise kiiremaks ja lihtsamaks.