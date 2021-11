Saksa Baieri liidumaal kehtestatakse karmid koroonapiirangud ja arutatakse ka üldist vaktsineerimiskohustust

Poliitikud tahavad koroonaviiruse neljanda laine murda rangete reeglitega ja olukorra kontrolli alla saada. Homme tahab Baieri valitsus teatavaks tehtud uued meetmed kinnitada, misjärel lähevad need arutamisele liidumaa parlamendis Landtagis. Kolmapäeval peaksid uued reeglid juba kehtima, vahendab DPA.

Nakatumisnäitaja üha kasvab. Täna teatas Robert Kochi Instituut (RKI), et seitsme päeva nakatumisnäitaja Baieris on 640. Kõige hullem on olukord Freyung-Grafenau maakonnas, kus seitsme päeva nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on 1569,8.

Üle tuhande on nakatumisnäitaja üheksas Baieri maakonnas. Lisaks Freyung-Grafenaule on need Rottal-Inn, Landshut, Berchtesgadener Land, Mühlhof am Inn, Traunstein, Regen, Deggendorf ja Dingolfing-Landau.

Kolmapäevast loodetakse niisiis kehtestada karmid reeglid. Selles leppisid reedel kokku Kristlik-Sotsiaalne Liit (CSU) ja koalitsioonipartner Freie Wähler (Vabad Valijad). Vaktsineerimata inimestele tähendab see ranget kontaktide piiramist. Lisaks sellele kehtib pea kõikjal 2G-reegel, välja arvatud kaubanduses. Seal tohib kümnel ruutmeetril olla maksimaalselt üks inimene. 2G-reegel tähendab, et siseruumidesse ja üritustele pääsevad vaid vaktsineeritud või läbipõdenud inimesed. Negatiivsest testitulemusest ei piisa.

Klubid diskoteegid ja baarid pannakse kolmeks nädalaks kinni. Jõuluturge sel aastal Baieris ei toimu. Kultuuri- ja spordiüritustel võib olla maksimaalselt 25% pealtvaatajatest ning ka vaktsineeritutel on testimiskohustus (reegel 2G pluss).

Tulipunktides, kus nakatumisnäitaja on üle tuhande, peatub suurem osa avalikust elust. Koolid ja lasteaiad peaksid siiski igal pool avatuks jääma.

Freie Wähleri Landtagi fraktsiooni esimees Florian Streibl algatas nädalavahetusel debati üleüldise vaktsineerimiskohustuse kehtestamise üle, nagu on otsustanud teha naabrid Austrias. Sellega näib päri olevat ka Baieri peaminister Markus Söder (CSU), kes ütles: „Ma arvan, et lõpuks ei saa me üldist vaktsineerimiskohustust vältida.”