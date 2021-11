Lukašenka hoiatas Poola „ohjeldamatuid” poliitikuid ähvarduste eest

„Veel üks moment. See on juba ilmselt rohkem pöördumine poolakate poole. Te ilmselt kuulete, et pidevalt kõlavad ähvardused nende Poola ohjeldamatute poliitikute ja juhtide poolt: sulgeme piiri, Kuźnica suletakse – raudteepiiripunkt. Ja nii edasi. Ma võin selles plaanis ainult öelda: suletakse, palun. Kui on mugavam, sulgege. Aga tuleb enne mõelda, kuidas nad hakkavad suhtlema Venemaa, Hiina, üldse idaga. Sõidavad läbi Donbassi. Aga seal on äkilised poisid,” ütles Lukašenka riikliku uudisteagentuuri BelTA vahendusel.

„Ma ütlen seda nii kujundlikult – läbi Donbassi. Neid ei oota seal keegi. Seal on Ukraina piir Venemaaga suletud,” lisas Lukašenka.

Lukašenka sõnul püüab Poola pool oma avaldustega hirmutada ja mängida olukorra teravnemisele. „Nad püüdsid lahendada oma sisemisi ja väliseid probleeme surve arvel Valgevenele ja näidata, kes on Poola probleemides süüdi,” teatas Lukašenka.

Lukašenka meenutas, et Poola sees on kogunenud massiliselt probleeme, sealhulgas aborditeema, põllumeeste küsimused ning viimasel ajal on naised ja emad juba asunud piiril kinni hoitavate pagulaste kaitsele.

„Nad (Poola võimud - toim) räägivad meie valimistest. Aga tuletage meelde, kuidas võitis Duda (Poola president Andrzej Duda – toim). Seal oli ju mõnehääleline ülekaal. Ja see oli täielik võltsimine. Ja kui ameeriklased ei oleks sekkunud, oleks seal tapatalgud hullemad kui... Kõik, mis toimus meil 2020. aastal, oleks olnud lillepidu. Aga ameeriklased sekkusid, ütlesid: stopp, las Duda veel töötab, siis tuleb opositsioon võimule. Seal on kõik väljast juhitud. Nemad teevad meile etteheiteid. Mida meile ette heita? Võltsiti valimisi, pandi see Duda etteotsa, kes jooksis juba mööda Balti riike, kogub mingisugust koalitsiooni „ot morza do morza” (poola keeles „merest mereni” – toim). Ei tule „ot morza do morza”!” kuulutas Lukašenka.