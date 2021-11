Mida teha, kui sul on kodus istumisest igav

Uuendage oma jumestusoskusi

Kindlasti on teie kosmeetikakotis palju huvitavaid asju, mida te ei kasuta. On aeg teha ülevaatus – jätta ebavajalik kõrvale ja hankida see, mida olete juba ammu soovinud. Lülitage sisse mis tahes iluõpetus, mis teile meeldib, ja süvenege sellesse. Millal muidu on teil nii palju vaba aega, et õppida joonistama Grimesi moodi näokunsti või teha maniküüri, mis pole halvem kui salongis! Näomaalingute kunstil pole peaaegu lõppu – lihtsalt veenduge, et teil oleks piisavalt meigieemaldajat.