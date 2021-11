DELFI SÜNNIPÄEV 22 | Senikuulmata lood Delfi telgitagustest

Aastad on möödas, aga aina enam meenub toonane tagasiside-ring hoopis uues valguses - siis tundus meile kõigile suures õhinas, toimetuse juhtidest turundus- või reklaamispetsideni, et teame "teletegemisest" veidi liialdades kõike. Täna töötab Delfis kümme inimest, kelle ülesanded ainult videosisu loomisega seotud - produtsendid, monteerijad, operaatorid, videoreporterid ja -toimetajad. Oma valdkonna spetsialistid, olgu teemaks kaameranurgad või küsimused, mida ja kuidas üldse aastal 2021 või 2022 veebis liikuvas pildis mõistlik luua. Neid ja nende professionaalsust vaadates on omamoodi rõõm tõdeda, et 2013. aasta veebruaris, mainitud laua taga, oli meie oskuste ja teadmiste hulk ses vallas veel pöördvõrdeline hasardi ja ambitsioonikusega.

Aga just need viimased viisid kiirelt järgmiste arenguteni. Sama aasta juunis vahendasime esimest rahvusvahelist otseülekannet Kaia Kanepi veerandfinaalmatšist Wimbledoni tenniseturniirilt. Sama aasta augustis alustas tööd esimene Delfi TV produtsent.

Delfis töötamisega tulevad kõige eredamalt meelde eriprojektid, mida mul on ca 10 aasta jooksul päris mitmeid õnn teha olnud. Olgu selleks taasiseseisvumise 25. aastapäeval peetud umbes 60-tunnine otseblogi , kus jagasime kolme peale ära, kes täpselt 25 aastat tagasi toimunud sündmusi blogisse vahendab ja nii tuli mul muuhulgas kell 3 öösel äratuskella peale üles ärgata ja tööd tegema hakata.

Või siis valimiste otsesaated ja see tunne, mis tekib kaadri taga, kui näed rahvuskonservatiivse poliitiku sotsiaalmeediast postitusi vesipiibubaarist, kui ta tegelikult peaks 5 minuti pärast sul stuudios kaamera ees olema. Sellises olukorras polegi muud teha, kui õlgu kehitada ja kiiresti plaanid ümber mängida - õnneks oli ülejärgmine saatekülaline juba kohal. Väike uudisnupp saatesse tuleku asemel vesipiibubaaris valimistulemusi ootavast poliitikust sai kolleegide abiga siiski eetrisse.

Ja siis veel need klassikalised "tehnika veab alt" olukorrad! Sisestad süsteemi pika-pika loo, erilahendused ja 20+ fotot, ainult teada saamaks, et kui vajutad "salvesta" nuppu, siis jookseb süsteem kokku ja su paaritunnine töö on vastu taevast. Keegi teine oli samal ajal süsteemis sees ja nullis kõik tehtud muudatused. Kõik sellised väikesed eneseületused hoiavad ajakirjanikutöö huvitava ja alati sulle midagi uut õpetava, igav ei hakka kunagi.