VIDEO | USA väikelinnas sai viis inimest surma, kui džiip rammis jõuluparaadi

Kohalik politseiülem Daniel P. Thompson ütles pressikonverentsil, et praegu proovitakse tuvastada hukkunud isikuid. Nende täpset arvu ta esialgu ei öelnud. Praegu on meie prioriteet selles traagilises juhtumis perekondade ja lähedaste teavitamine, lisas Thompson.

Politseiülema sõnul toimetati kiirabi ja ka politseiametnike poolt piirkonna haiglatesse 11 täiskasvanut ja 12 alaealist. Nad kõik said vigastada, kui punane maastur sõitis läbi Waukesha linnakese jõuluparaadi. Kohalikud haiglad ravivad CNNi teatel vähemalt 28 inimest.

Thompsoni sõnul kasutas kohapeal viibinud politseinik sõiduki peatamiseks relva, selle juht on nüüd vahi all. Piirkonnas ei ole aktiivset ohtu ja "sündmuskoht on ohutu," lisas politseijuht. Praegu pole teada, kas juhtum oli terroriakt, lisas ta.