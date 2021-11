Ettevaatust, teed on kohati väga libedad! Viitnal sõitis 4 sõiduautot samas kohas teelt välja

Politsei sai kell 18.20 teate, et Aluvere külas on sõiduauto BMW rullunud üle katuse. Esialgsetel andmetel sõitis auto teelt välja libeduse tõttu. Autos viibis kolm inimest, kiirabi toimetas lapse ja naise tervisekontrolliks haiglasse.

Kell 19.05 sai politsei teate, et Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas Viitna külas on libeduse tõttu teelt välja sõitnud neli sõiduautot. Õnnetustes keegi vigastada ei saanud. Sündmuskohal on liiklus hetkel häiritud.