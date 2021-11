Kreml: lääs õhutab sõjahüsteeriat. Ukraina: ootame rünnakut jaanuari lõpus

Ta lisas, et Kreml ei saa välistada provokatsioonide toimumist. „Käib kunstlik hüsteeria õhutamine,” ütles Peskov. „Need, kes ise viivad oma relvajõudusid üle mere, süüdistavad meid nüüd meid oma territooriumil ebatavalistes sõjalistes liikumistes. See ei ole täiesti loogiline ega ka täiesti väärikas.”

Ukraina sõjaväeluure juht Kõrõllo Budanov ütles intervjuus USA väljaandele Military Times, et riigi hinnangul valmistub Venemaa pealetungiks, mis võiks toimuda kas jaanuari lõpus või veebruari alguses. Brigaadikindral Budanovi sõnul kaasneksid sellise rünnakuga tõenäoliselt õhu- ja suurtükilöögid ning tankivägede pealetung. Sellele järgneksid õhudessantvägede rünnakud ida poolt, amfiibüksuste rünnakud Odessale ja Mariupolile ja väiksem sissetung Valgevene kaudu, ütles Budanov laupäeval.

Kaitseminister Oleksii Reznikov ütles reedel Washington Postile antud intervjuus, et seni pole selge, kas Venemaa president Vladimir Putin kavatseb tõepoolest rünnata. Budanovi sõnul tegeleb Venemaa aga igal juhul vastava võimekuse ettevalmistamisega, tuues okupeeritud Krimmi ja piirialadele uusi üksuseid ja relvasüsteeme. Samuti teatas Budanov, et USA poolt Ukrainale annetatud raketisüsteemid Javelin on praeguseks vastase vägede vastu käiku lastud.