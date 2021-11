Rootsi politseiniku alaealine tapja saadeti kaheksaks aastaks vangi

Kurjategija nooruse tõttu tema nime ei avaldata ja istung oli meediale suletud. Göteborgi ringkonnakohtu esimees Göran Lundahl ütles pressikonverentsil, et tapja süüdimõistmiseks aluse andnud asitõenditeks olid turvakaamera lindistused ja süüdimõistetu poolt mahajäetud relvalt, maskilt ja motorollerilt leitud DNA-jäljed.

Kohus lähtus eeldusest, et mõrvar pidas ka lähenevat politseinikku jõuguliikmeks ja polnud seetõttu teadlik, et tulistab riigiametniku pihta. Ta mõisteti süüdi nii mõrvas kui ka mõrvakatses. Süüdistajad nõudsid talle kokku kümne aasta pikkust karistust. Süüdimõistetu eitas süüd ja väitis, et oli tänaval sõpradega mängimas.