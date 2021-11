VIDEO | Uued koroonapiirangud tõid laupäeval üle Euroopa protestimarsse ja rahutusi

Maailma terviseorganisatsiooni (WHO) sõnul on Euroopa kasvavad nakkusnäitajad väga murettekitavad. WHO Euroopa-piirkonna direktor Hans Kluge ütles BBC-le, et kui piiranguid kogu regioonis veelgi ei laiendata, võib järgmiseks kevadeks lisanduda veel pool miljonit surnud eurooplast.