OTSEPILT | Kaja Kallas ja hübriidrünnakut tõrjuv Poola peaminister annavad Tallinnas pressikonverentsi

Poola on olnud juba nädalaid Valgevene isevalitseja Aljaksandr Lukašenka ägenenud hübriidrünnaku all, mille raames on saadetud Valgevene-Poola piirile peamiselt Lähis-Idast pärit migrante. Rändajate piiri äärde saamiseks on kasutatud nii eksitamist kui ka sundi.