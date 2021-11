OTSEPILT | Kaja Kallas: Eesti julgeolek algab Läti, Leedu ja Poola piirist

Poola on olnud juba nädalaid Valgevene isevalitseja Aljaksandr Lukašenka ägenenud hübriidrünnaku all, mille raames on saadetud Valgevene-Poola piirile peamiselt Lähis-Idast pärit migrante. Rändajate piiri äärde saamiseks on kasutatud nii eksitamist kui ka sundi.

"Eesti julgeolek algab Läti, Leedu ja Poola piirist," ütles peaminister Kaja Kallas pressikonverentsil. Ta lisas: "Piiriületamise katsed on muutunud vägivaldsemaks ning me prognoosime, et surve piiril jääb püsima, sest Lukašenka ei ole veel oma eesmärke saavutanud."

Reedel teatas kaitseminister Kalle Laanet, et Eesti saadab Poola piirile appi ligikaudu sada tegevväelast ning lisaks reservväelasi. Stenbocki maja sõnul on täna toimuva valitsusjuhtide kohtumise eesmärk on arutada julgeolekuolukorda meie regioonis ja koostööd rahvusvahelistes organisatsioonides. Lisaks Eestile külastab Poola peaminister pühapäeval ka Lätit ja Leedut.