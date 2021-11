Poola piirivalve: rändesurve Valgevene-Poola piirile on ajutiselt vähenenud

Poola piirivalvekapten Krystyna Jakimik-Jarosz teatas Poolas tegutsevale Valgevene telekanalile Belsat, et migrandid asetasid okastraadile sellest üle ronimiseks puitaluseid, kuid Poola piirivalvurid suutsid need kiiresti eemaldada. Samal ajal tegutsesid migrantide taga ka Valgevene julgeolekuteenistused, kes üritasid Poola piirivalvureid laseritega pimestada.

Starzyna küla lähistel viskasid Poola politsei teatel Valgevene korrakaitsjad ka üle piiri kive, mille tõttu politseisõidukid kahjustada said.

Vähenev migrantide arv, kes üritavad üle piiri tungida, ei tähenda Poola ametivõimude sõnul, et kriis piiril läbi oleks. Oodatakse taas pingete kasvamist.

Praeguse seisuga on Jakimik-Jaroszi teatel Poola põgenikelaagrites 1850 migranti, kes on sel aastal Valgevene-Poola piiri ületanud. Pooled neist on ka Poolas asüülitaotluse esitanud.