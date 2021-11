Austria valmistub koroonapiirangute vastasteks meeleavaldusteks. Kardetakse rünnakuid haiglatele

Austria pealinna Viini tänavatele on täna oodata tuhandeid meeleavaldajaid. Protestid on ajendatud inimeste pahameelest seonduvalt valitsuse eilse teadaandega, milles teatati riigi lukkupanekust ning vaktsiinikohustuse kehtestamisest.

Meeleavalduste korraldamise taga on ka parempopulistlik erakond FPÖ ( Austria Vabaduspartei ), kelle sõnul on riik teel diktatuuri poole. FPÖ juht Herbert Kickl on ise praegu koroonapositiivne.

Politseinikud kavatsevad jälgida, et meeleavaldused kontrolli alt ei väljuks ning et inimesed meelt avaldades kehtivatest piirangutest kinni peaksid.

Austria siseministeeriumi teatel eeldatakse, et meeleavaldajate seas on ka paremäärmuslikke provokaatoreid. Ametivõimud on jälginud võimalike provokaatorite tegevusi ning nende isikud kindlaks määranud. Teatud poliitikute vastu on juba ka ähvardusi tehtud.