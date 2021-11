Viimase nädalaga on Lätis tuvastatud üle 230 koroonasurma

Kolmapäeval tuvastati Lätis 79 koroonasurma, mis on pandeemia vältel ühe päeva surmade arvu rekord. Kõik peale kahe surnu olid enam kui 50-aastased, üks hukkunu oli 40-ndates ning teine alla 40-aastane. Kümme kolmapäeval hukkunut oli vaktsineerimiskuuri läbinud.

Kolmapäevasele rekordile lisandus palju hukkunuid ka teistel päevadel. Laupäevase seisuga on möödunud seitsme päeva jooksul koroonaviirusesse Lätis surnud 237 inimest.

Kokku on pandeemia vältel surnud 3920 lätlast.

Viimastel nädalatel on viirusesse nakatumine Lätis olnud selges langustrendis. Nakatumise tipul 30. oktoobril oli kahe nädala kumulatiivne nakatumisnäit 100 000 elaniku kohta riigis 1800, tänaseks on see langenud 795-le.